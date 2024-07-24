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Bingöl'de madde bağımlısı şahıs, bıçakla dehşet saçtı! 2 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaraladı, saldırı anı kamerada

Bingöl'de bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde bir kişinin etrafındaki kişilere bıçakla saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Madde bağımlısı bir şahsın yaşanan tartışma sonucunda etrafında bulunan kişilere bıçakla saldırması üzerine ekiplerimiz olay mahalline intikal etti. Ekiplerimiz geniş güvenlik önlemleri alarak konuya müdahale etti. Yaralanan şahıslar Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı."

Valilikten yapılan açıklamada da saat 13.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde bir kişinin kesici aletle vatandaşlara saldırıda bulunduğu belirtildi.

Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, "Saldırıyı gerçekleştiren şahıs emniyet güçlerimizce yakalanarak gözaltına alınmış olup konuyla ilgili adli işlemler devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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