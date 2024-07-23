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MEDYA

Canlı yayında CHP'li isme Kıbrıs ve Erbakan hatırlatması

TV 100 Televiyonunda yayınlanan Kübra Parla Farklı açılar programında CHP Genel Başkan yardımcısı Suat Özçağdaş ve Millet haber ajansı genel yayın yönetmeni Sinan Burhan arasında Kıbrıs tartışması yaşandı

CHP’li Suat Öz Çağdaş Kıbrıs barış harekatının mimari Bülent Ecevit ve Önder Sav deyince millet haber ajansı Genel yayın yönetmeni Sinan Burhan itiraz etti Suat bey Kıbrıs barış harekatının asıl mimari Erbakan önceki gün genelkurmay eski başkanı İlker Başbuğ Bunu açıkladı Kıbrıs barış harekatının altında Erbakan’ın imzası var dedi . Erbakan Ada’nın tamamını almak istiyordu ancak Ecevit ve devrin yetkilileri çekindiler dedi. Burhan rahmetli dönemin Genel Kurmay Başkanı Semih Sancar’da Kıbrıs barış harekatının mimari Erbakan demişti. Burhan bu bu tarihi gerçeği bilmeliyiz” diye konuştu.

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