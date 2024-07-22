Mehmet Özışık: Medyanın içler acısı hali

Gazeteci Mehmet Özışık, İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. Mehmet Özışık, Hadi Özışık'ı eleştiren Ayşenur Arslan'a tepki gösterdi.

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, kızı Nazlı Özışık ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti. Hadi Özışık'ın Beştepe'de gerçekleşen ziyaretle ilgili paylaşımı büyük ses getirdi.

Hadi Özışık ziyarete ilişkin fotoğrafı, sosyal medyada şu ifadelerle paylaştı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan 'ı kızım @nazli_ozisik

ile birlikte Külliye'de ziyaret ettim. İyi günde, kötü günde yanımızda olan dostlarımız bu fotoğraf karesini gördüklerinde elbette her zamanki samimi duygularını ifade edecekler. Pek tabii ki şer cephesi kudurmaya devam edecek."

Ayşenur Arslan gibi bazı muhalif gazeteciler, Hadi Özışık'ın bu ziyareti nedeniyle hazımsızlık yaşadı.

Gazeteci Mehmet Özışık, YouTube kanalında 'Medyanın içler acısı hali' başlığıyla yayınladığı videoda, Ayşenur Arslan'a tepki gösterdi ve bu konuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.