Abdurrahman Uzun'dan Fatih Altaylı'ya 'Allah değil spor korumuş' tepkisi

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Fatih Altaylı'nın YouTube programında dış dünyadaki olumsuzluklardan uzak durmasını 'Allah korumuş' diyerek ifade etti. Altaylı'nın bu ifadeyi 'Allah değil, spor korumuş' şeklinde düzeltmesi sosyal medyada tepki çekti, Gazeteci Abdurrahman Uzun da Altaylı'yı İslam'a dolaylı yoldan hakaret etmekle suçladı.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube'daki programına katılan Milli basketbolcu Alperen Şengün, dış dünyadaki olumsuzluklardan uzak durabilmesi ile ilgili ‘Allah korumuş’ ifadelerini kullanmıştı.

Şengün'ün bu cümlesini ‘Allah değil, spor korumuş’ olarak düzelten Fatih Altaylı, sosyal medyada bir anda tepki çekti.

Fatih Altaylı'ya tepki gösteren isimlerden biri de Gazeteci Abdurrahman Uzun oldu. Abdurrahman Uzun, Fatih Altaylı'nın her programında, direk olmasa da dolaylı yoldan İslam’a küfür ettiğini dile getirdi.

Abdurrahman Uzun şu ifadeleri kullandı:

Bu adamlar kendi inançlarını savunurken de hep şunu söylüyor: 'efendim burası laik bir Türkiye Cumhuriyeti'... Burası yüzde 99 Müslüman bir ülke. Burası Anadolu Müslüman Türklerin yurdudur ve bu Müslüman Türklerin yurdunda birçok kardeşiyle beraber yaşıyor. Bu ülkeyi ayağa kaldırmak için o kardeşleriyle beraber mücadele ediyor. Laz'ı, Çerkez'i, Kürt'ü, Arap'ı, Abaza'sı, hepsiyle! Burası Anadolu, Müslüman Türk'ün Yurdu!