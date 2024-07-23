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CHP’nin TBB’deki ‘Torpil Listesi’ ortaya çıktı!

Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki (TBB) atamalarla ilgili torpil listesi ortaya çıktı. Listedeki referanslar arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve birçok CHP'li isim de var. Adaylar için hazırlanan notlardaki detaylar dikkat çekici.

Ekol TV’nin özel haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başkan seçildiği Türkiye Belediyeler Birliği’nde (TBB) genel sekreter yardımcılığı, müdürlük ve diğer görevler için yapılan başvurulara ilişkin hazırlandığı iddia edilen "torpil listesi" ortaya çıktı. 

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