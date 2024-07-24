Biz Özlem Gürses'i bıraktık ama o bizi bırakmıyor! Kulağımıza de Hadi Özışık kimi temsil ediyormuş!

İnternethaber Yönetim kurulu Başkanı Hadi Özışık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Külliye'de yaptığı ziyaret sonrası sular durulmuyor.

Bir fotoğraf karesi üzerine iyi ya da kötü herkes söyleyeceğini söylerken kervana bizim bıraktığımız ama onun bizi bırakmadığı Özlem Gürses de dahil oldu. Ve bunu Youtube kanalında 'Abdulkadir Selvi out Hadi Özışık in' başlığıyla birtakım yorumlarda bulundu.

Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık değerlendirdi.