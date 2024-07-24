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Özgür Özel sokak köpeğiyle konuştu: Meclis'i duyunca...

Türkiye'de başıboş sokak köpekleriyle ilgili yasa teklifi TBMM'de kabul edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokakta karşılaştığı bir köpeğin başını okşayarak konuştu ve yasanın geri çekilmesi için üstü kapalı mesaj verdi.

Türkiye'de gündem bir süredir başıboş sokak köpeği sorunu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifini görüştü ve kabul etti.

Yasaya karşı başından beri kırmızı alarm durumunda olduklarını söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu defa bir sokak köpeğiyle konuştu.

"Meclis'teki amcalara bir şey söyle"

Medyascope'dan Gülseven Özkan'ın çektiği görüntülere göre; sokakta karşılaştığı köpeğin önce başını okşayan akabinde de "Naber?" diyen Özel, "Buradan Meclis'e bir şey söylemek ister misin? Burdan Meclis'teki amcalara bir şey söyle, ablalara." dedi. Özel, devamında ise şu ifadeleri kullandı;

"Meclis'i duyunca sırtını döndü"

Bunların canına kastediyorlar şaka gibi. Meclis'i duyunca sırtını döndü. Hiç memnun değil dün akşamki komisyon kararından.

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