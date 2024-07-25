BIST 10.992
DOLAR 32,95
EURO 35,84
ALTIN 2.518,87
POLİTİKA

Mansur Yavaş telefonu Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne kapattı kulisi

Gazeteci Altan Sancar, "Mansur Bey Ekrem Beyi arıyor ‘Sosyal medyada bazı hesaplar var bana yönelik ifadeler kullanıyorlar bu hesapları durdurun’ diyor. Ekrem Bey ‘Bu hesapların bizimle ilgisi yok’ diyor. Mansur Bey bu cevaptan tatmin olmuyor ve telefonu kapatıyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öne çıkan iki adayı Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia ediliyor.

Kimin aday olacağı merak konusu olurken iki isim arasında gerilim yaşandığı kulislere yansıdı.

tv100'de Cansu Canan Özgen'in sunduğu Özgür İfade programına  katılan gazeteci Altan Sancar Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'na yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Altan Sancar, şu ifadeleri kullandı:

"Yerel seçim öncesi Mansur Bey Ekrem Beyi arıyor ‘Sosyal medyada bazı hesaplar var bana yönelik ifadeler kullanıyorlar bu hesapları durdurun’ diyor. Ekrem Bey ‘Bu hesapların bizimle ilgisi yok’ diyor. Fakat Mansur Bey bu cevaptan tatmin olmuyor ‘Durdurmanızı rica ediyorum’ gibi bir cümle kullanıp telefonu Mansur Yavaş'ın yüzüne kapatıyor."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Altan Sancar'dan bomba 'CHP' kulisi
Altan Sancar'dan bomba 'CHP' kulisi
Camide kendine zarar vermeye çalışan şahsı müezzin engelledi
Camide kendine zarar vermeye çalışan şahsı müezzin engelledi
Sahip bir köpek 10 yaşındaki çocuğa saldırdı
Sahip bir köpek 10 yaşındaki çocuğa saldırdı
Bu utanç dünyaya yeter! İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi'nde konuştu, ayakta alkışlandı
Bu utanç dünyaya yeter! İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi'nde konuştu, ayakta alkışlandı
Meclis fena karıştı! Milletvekilleri birbirine girdi
Meclis fena karıştı! Milletvekilleri birbirine girdi
Özgür Özel sokak köpeğiyle konuştu: Meclis'i duyunca...
Özgür Özel sokak köpeğiyle konuştu: Meclis'i duyunca...
Bingöl'de madde bağımlısı şahıs, bıçakla dehşet saçtı! 2 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaraladı, saldırı anı kamerada
Bingöl'de madde bağımlısı şahıs, bıçakla dehşet saçtı! 2 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaraladı, saldırı anı kamerada
Biz Özlem Gürses'i bıraktık ama o bizi bırakmıyor! Kulağımıza de Hadi Özışık kimi temsil ediyormuş!
Biz Özlem Gürses'i bıraktık ama o bizi bırakmıyor! Kulağımıza de Hadi Özışık kimi temsil ediyormuş!
CHP’nin TBB’deki ‘Torpil Listesi’ ortaya çıktı!
CHP’nin TBB’deki ‘Torpil Listesi’ ortaya çıktı!
Canlı yayında CHP'li isme Kıbrıs ve Erbakan hatırlatması
Canlı yayında CHP'li isme Kıbrıs ve Erbakan hatırlatması
Pençe Kilit bölgesinde PKK'ya darbe! Ele geçirilenler sergilendi
Pençe Kilit bölgesinde PKK'ya darbe! Ele geçirilenler sergilendi
Varank'tan tepki: Bu çapulcular nasıl oluyor da Meclis'in koridorlarında saygısızca tepinebiliyor?
Varank'tan tepki: Bu çapulcular nasıl oluyor da Meclis'in koridorlarında saygısızca tepinebiliyor?