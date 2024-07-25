Altan Sancar'dan bomba 'CHP' kulisi

Gazeteci Altan Sancar, tv100'deki Özgür İfade programında, Özgür Özel'in açıklamalarının Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde büyük tepki aldığını ve Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin, Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir yanıt vermeyeceğini düşündüklerini belirtti.

Gazeteci Altan Sancar, tv100'de yayınlanan Cansu Canan Özgen'in sunduğu Özgür İfade programına katıldı.

Altan Sancar, programda bomba kulis bilgisini paylaşarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Altan Sancar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

‘Ekrem Bey bile böyle cevap vermezdi’

"Özgür Bey'in yaptığı açıklama Kemal Bey cephesinde fazlasıyla tepkiyle karşılanmış. Kemal Bey'e yakın birkaç isimle konuştuğumda şöyle bir cümle geldi ‘Ekrem Beye sorsalar bu cevabı vermezdi’ diye bir cümle kurdular.

Kemal Bey sık sık şu ifadeyi kullanıyor; 'Sırtımdan hançerleyenler' diye. Muhtemelen Ekrem Bey'i işaret etmeye çalışıyor."

Ne olmuştu?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Sarayda oturanların elini sıkmayacağım." sözlerine yönelik CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sert ifadeler kullanmıştı.

Özel, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmelerini neden üstüme alayım? Türkiye'nin kutuplaşmasından, el sıkışmamasından birinci parti sorumludur. Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi, çok istedi ama olmadı. CHP artık iktidar partidir halkın gözünde." diye konuşmuştu.