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Can Ataklı, şimdi de 'Ölürüm Türkiyem'e taktı!

Can Ataklı, Mersin'de PKK propagandası yapan şüphelilerin gözaltına alınırken "Ölürüm Türkiye'm" şarkısının dinletilmesini eleştirdi ve cezanın yargı tarafından verilmesi gerektiğini belirtti. Ataklı, bu durumun kimseye fayda sağlamadığını söyledi.

Gazeteci Can Ataklı Mersin'de terör örgütü marşıyla Öcalan sloganı atan şüphelilerin emniyete götürülürken "Ölürüm Türkiye'm" şarkısı dinletilmesini eleştirdi.

Mersin'de sosyal medyada yayınlanan görüntülerde halay çekerken terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 11 kişiden 10'u yakalandı. Ataklı gözaltına alınan şüpheliler götürülürken araçta "Ölürüm Türkiye'm" şarkısının çalınmasıyla ilgili "Yapılan hoş da değil. Bir suç varsa bunun cezasını yargı verir. "Ölürüm Türkiye'm dinletmenin kime ne faydası var" dedi.

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