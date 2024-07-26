Türkiye’deki internet yayıncılığını büyük bir tehlike bekliyor ve çoğu yayıncı bu tehlikenin farkında değil. Hakkı Alkan, 'ShiftDelete' adlı YouTube kanalında yayınladığı videoda, bu tehlikenin ne olduğunu ve alınması gereken önlemleri ele aldı.

İnternet haber sitelerinin sonu mu geliyor? Tehlikenin adı "Google AI Overview". Bu yapay zeka ürününün neden tehlikeli olduğunu anlatacağım, fakat aslında bu durum bir fırsat da yaratıyor. Günün sonunda, internet kullanıcıları için harika bir gelecek var. Ancak bu geleceğe hazır olmak için sektörün bazı önemli adımlar atması gerekiyor.

Google AI Overview nedir? Google AI Overview, Google’ın geçtiğimiz haftalarda düzenlediği Google I/O etkinliğinde tanıtıldı ve şu anda Amerika'da kullanılmaya başlandı. Bu özellik, Google arama sonuçlarının en üstünde, aradığınız konuyla ilgili bilmeniz gereken temel bilgileri yapay zeka aracılığıyla sunuyor.

Bu teknoloji, yaklaşık bir yıl içinde Türkiye’de de kullanılmaya başlanacak. Peki, bu ne anlama geliyor? Örneğin, bir futbol maçı hakkında bilgi arıyorsunuz. Google’da arama yaptığınızda, karşınıza çıkan sayfalarda aradığınız bilgiyi bulmak yerine, uzun ve alakasız metinlerle karşılaşıyorsunuz.

Bu siteler, SEO (Search Engine Optimization) uzmanları tarafından, Google’ın algoritmalarını suistimal ederek üst sıralara çıkıyor. Ancak, aradığınız bilgiye ulaşamıyorsunuz. Google AI Overview, bu sorunu çözmeyi hedefliyor. Yapay zeka, aradığınız bilgiyi doğrudan ve anlamlı bir şekilde sunarak kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. Bu, Google’ın ChatGPT gibi rakiplerine karşı sürdürülebilirliğini sağlamak için geliştirdiği bir adım. Bu yenilik, internet yayıncılığı sektöründe ciddi değişiklikler yaratacak. Türkiye’deki birçok internet haber sitesinin trafiği, büyük ölçüde arama motorlarından geliyor.

Google AI Overview, bu sitelerin trafik kaynaklarını etkileyebilir. Çünkü yapay zeka, kullanıcılara aradıkları bilgiyi doğrudan sunacak ve kullanıcılar, haber sitelerine tıklama gereği duymayacak. Bu durum, özellikle küçük ve orta ölçekli medya şirketleri için tehlike oluşturuyor. Bu siteler, SEO haberciliği sayesinde gelir elde ediyor. Ancak, Google AI Overview devreye girdiğinde, bu gelir kaynakları büyük ölçüde azalabilir.

Alınması Gereken Önlemler

Medya şirketlerinin, bu duruma karşı hazırlıklı olması gerekiyor. İşte atılması gereken adımlar: - Özgün İçerik Üretimi: Yapay zeka, özgün içeriklerden faydalanarak kullanıcıya bilgi sunuyor. Bu nedenle, medya şirketlerinin özgün ve kaliteli içerik üretmesi gerekiyor. Özgün içerik, aynı zamanda telif hakları açısından da önem taşıyor. - Lisans Anlaşmaları: Amerika’da birçok medya şirketi, yapay zeka platformları ile lisans anlaşmaları yaparak içeriklerini koruma altına alıyor. Türkiye’deki medya şirketlerinin de benzer anlaşmalar yapması gerekiyor. - Regülasyon ve Destek: Medya şirketlerinin, regülasyon desteği alarak bu süreçte daha güçlü bir konumda olmaları önemli. İletişim Başkanlığı, RTÜK, Ticaret Bakanlığı gibi kurumların desteğiyle, sektörel düzenlemeler yapılmalı ve medya şirketleri korunmalı. - İş Birliği ve Toplantılar: Medya şirketlerinin, yapay zeka platformları ve arama motorları ile masaya oturarak iş birliği yapmaları gerekiyor. Bu iş birliği, sektörel sürdürülebilirlik için hayati önem taşıyor.

Google AI Overview, internet yayıncılığı için hem bir tehdit hem de bir fırsat sunuyor. Medya şirketlerinin, bu yeniliğe uyum sağlayarak özgün içerik üretimi ve lisans anlaşmaları yapmaları gerekiyor. Aynı zamanda, regülasyon desteği ve sektörel iş birliği ile bu süreci yönetmeleri şart.