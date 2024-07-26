BIST 10.891
DOLAR 32,93
EURO 35,75
ALTIN 2.527,27
GÜNCEL

TIR'ın dorsesinde 87 kilo uyuşturucu bulundu! O anlar kamerada

Niğde'de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir tırda 86 kilo 950 gram esrar ele geçirildi ve sürücü gözaltına alındı. Valilik, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

Niğde'de tıra düzenlenen operasyonda 86 kilo 950 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine belirlenen tıra operasyon düzenledi.

Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada 23 pakette 86 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Niğde Valisi Cahit Çelik, sosyal medya hesabından "Kıymetli hemşehrilerim müsterih olsun ki ilimiz genelinde uyuşturucu ile mücadelemiz kapsamlı bir şekilde kararlılıkla sürdürülmektedir. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." notuyla operasyonun görüntülerini paylaştı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rize'ye muhteşem bir cami inşa edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rize'ye muhteşem bir cami inşa edeceğiz
Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
Fahrettin Altun, İsrail güçlerinin TRT ekibine yönelik saldırısını kınadı
Fahrettin Altun, İsrail güçlerinin TRT ekibine yönelik saldırısını kınadı
İmamı okla vurdu! Saldırganın camiye gidişi güvenlik kamerasında
İmamı okla vurdu! Saldırganın camiye gidişi güvenlik kamerasında
İnternet haber sitelerinin sonu mu geliyor?
İnternet haber sitelerinin sonu mu geliyor?
Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Halkın öfkesi bitmiyor! Beyaz Saray önünde Biden ve Netanyahu protestosu
Halkın öfkesi bitmiyor! Beyaz Saray önünde Biden ve Netanyahu protestosu
Biden, Beyaz Saray'da Netanyahu'yu ağırladı
Biden, Beyaz Saray'da Netanyahu'yu ağırladı
Kontrolden çıkan araç park halindeki tırın altına girdi: 2 ölü
Kontrolden çıkan araç park halindeki tırın altına girdi: 2 ölü
Can Ataklı, şimdi de 'Ölürüm Türkiyem'e taktı!
Can Ataklı, şimdi de 'Ölürüm Türkiyem'e taktı!
ABD Kongresi üyesi Rashida Tlaib, Netanyahu'nun konuşmasını protesto etti
ABD Kongresi üyesi Rashida Tlaib, Netanyahu'nun konuşmasını protesto etti
Yahudi lobisi Elon Musk'a diz çöktürdü! Elon Musk kongrede Netenyahu'yu ayakta alkışladı
Yahudi lobisi Elon Musk'a diz çöktürdü! Elon Musk kongrede Netenyahu'yu ayakta alkışladı