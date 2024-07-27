İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne roket saldırısı: 10 ölü, en az 24 yaralı

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısında 10 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı ağır 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki Majdal Shams'a roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda bir futbol sahasının vurulması sonucu 10 İsrailli hayatını kaybetti, en az 24İsrailli de yaralandı. İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin roketi neden engelleyemediğine dair soruşturma başlatırken, saldırının Hizbullah tarafından düzenlendiğini değerlendiriyor.

HİZBULLAH SALDIRIYI REDDETTİ

Saldırının ardından açıklama yapan Hizbullah, Majdal Shams'a roketli saldırı düzenlemediklerini belirterek, saldırıyla hiçbir bağlantılarının olmadığını ifade etti.

Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada ise Golan Tepeleri'nde bulunan bir İsrail üssüne onlarca roket fırlattığını duyurmuştu.

NETANYAHU, GÜVENLİK TOPLANTISI DÜZENLEDİ

ABD'de bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırının ardından güvenlik toplantısı düzenledi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve diğer üst düzey savunma yetkilileriyle bir araya geldi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, saldırı sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen Katz, Mecdel Şems bölgesine Hizbullah'ın düzenlediğini iddia ettiği saldırı konusunda basına açıklama yaptı.

"Hizbullah'ın tüm kırmızı çizgileri aştığından şüphe yok." ifadesini kullanan Katz, "Topyekün bir savaşla karşı karşıyayız." dedi.