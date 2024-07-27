Marmaray'da anlamlı protesto! Onlarca temsili bebek yere bırakıldı

Sirkeci Marmaray İstasyonu'nda toplanan bir grup genç, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bebek ve çocuk katliamlarına tepki göstererek boykot çağrısında bulundu. Vatandaşlar da Filistin'deki ölümleri unutmamak gerektiğini vurguladı ve yere bırakılan kanlı temsili bebek kefenleri dikkat çekti.

Yaklaşık 10 aydır İsrail'in aralıksız bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki bebek ve çocuk katliamlarına tepki gösteren bir grup genç Sirkeci Marmaray İstasyonu'nda "Ne olursa olsun boykota devam edin" çağrısı yaptı.

Duyarlı vatandaşlar boykotun önemine de vurgu yaparak, "Filistin hakkında konuşmayı bırakmayın. Her gün onlarca bebek ölüyor Filistin’de." ifadelerini kullandı.

İstasyonda, yere bırakılan kanlı temsili bebek kefenleri dikkat çekti.