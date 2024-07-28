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Ortak havuza haşema ile girmek isteyen kadına yönetim engel oldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, bir site sakini kadın, yazlığının havuzuna haşemayla girmesine izin verilmediği gerekçesiyle emniyete şikayette bulundu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde site sakini kadın, yazlığının havuzuna haşemayla girmesine izin verilmediği gerekçesiyle emniyete şikayette bulundu.

Ayazlı Mahallesi'ndeki sitenin sakinlerinden M.A, ortak havuza haşemayla girdiği sırada önce görevli, ardından da site yöneticisi tarafından yasak olduğu gerekçesiyle uyarıldı.

Haşemayla girmesi halinde havuzun kullanıma kapatılacağının söylenmesi üzerine M.A, Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Şikayet üzerine konuyla ilgili işlem başlatıldığı öğrenildi.

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