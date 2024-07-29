TBMM'de 'Mavi Vatan' gerilimi! Hulusi Akar çılgına döndü

TBMM'de, AK Partili Hulusi Akar ile CHP milletvekilleri arasında 'Mavi Vatan' tartışması yaşandı. Akar'ın, "Mavi Vatan'ı parçalamak isteyenlerin akıbeti malum" sözleri muhalefet sıralarında tepkilere neden oldu. Gelen tepkiler üzerine Hulusi Akar oldukça sinirlendi.

CHP'li Namık Tan, Türkiye'nin deniz yetki alanlarını korumaya alan Mavi Vatan davası için, "Masal" nitelemesini yaparak skandala imza attı.

Meclis'te Mavi Vatan tartışması

Namık Tan'a tepkiler sürerken tartışma TBMM'ye de yansıdı.

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile CHP milletvekilleri arasında 'Mavi Vatan' tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeleri içeren 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' üzerinde görüşmeleri sürdürmek üzere Meclis Başkan Vekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Hulusi Akar'dan sert tepki

Gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın 'Mavi Vatan'a ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

"Parçalamak isteyenlerin akıbeti malum"

Akar, "Ana vatan, gök vatan, mavi vatan, yavru vatan ayrılmaz bir bütündür; ayrılamaz, parçalanamaz. Parçalamak isteyenlerin akıbeti malum. Bunlardan kimileri denizlerde boğuldu, kimileri dağlarda çukurlarda gömüldü. Mavi Vatan; Karadeniz'de, Akdeniz'de, Ege'de, kara suları, kıta sahanlığı, deniz yetki alanları dahil denizlerimizin atlındaki ve üstündeki her türlü hak ve menfaatlerimiz, yani denizlerdeki misak-ı millimizdir, milli meselemizdir" dedi.

"Bu açıklama gaflet ve büyük bir talihsizliktir"

Akar, 12 bin kilometre kıyı, 462 bin kilometrelik deniz alanıyla Mavi Vatan'ın açık bir gerçek olduğunu belirterek şunları söyledi:

Mavi Vatan masal değildir. Uzaktan yakından birçok devletin içeri denizlerimizdeki imkan ve fırsatlardan yararlanmak için her türlü gayreti gösterdiği bir ortamda görev yapıyoruz. Bu görevler sırasında kullandığımız İHA'larımız, SİHA'larımız, TCG Anadolu'muz ve diğer Türk savunma sanayi ürünlerimiz gerçekten bir masal değil, hayatımızın gerçekleridir. Devletimizin askeriyle, siviliyle, her türlü kahramanlık ve fedakarlığı göstererek hak ve menfaatlerimizi korumasını da masal olarak nitelemek gerçekten büyük bir gaflet ve büyük bir talihsizliktir. Hele hele bunun yıllarca dışişlerinde görev yapmış bir milletvekilimiz tarafından dile getirilmesi gerçekten akıllara ziyan ki ben birçok CHP'li milletvekili arkadaşımızın da bizlerle aynı görüşleri paylaştığına inanıyorum. Masalın çeşitli unsurları var. Bu unsurlardan hiçbiri Mavi Vatan için geçerli değil. Mavi Vatan'ı masal olarak nitelemek, Mavi Vatan'a 'masal' demek ne demek? Türkiye'nin denizleştirilmesini engellemektir. Türkiye'yi Antalya Körfezine hapsetmektir.

Muhalefet sıralarından uğultu yükseldi

Akar'ın sözleri sonrası muhalefet sıralarından uğultular yükseldi.

Akar ile muhalefet milletvekilleri arasında tansiyonun yükseldiği anlar kameralara yansıdı.