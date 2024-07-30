BIST 10.799
DOLAR 33,09
EURO 35,88
ALTIN 2.543,18
MEDYA

Reha Muhtar'dan Paris'te mihmandarlığına soyunan Fatih Altaylı'ya: Bu sefil mi Paris'li

Gazeteci Reha Muhtar, 2024 Paris Olimpiyatları'nı izlemeye giden bir grup gazeteciye mihmandarlık yaptığını söyleyen Fatih Altaylı'yı eleştirdi. Muhtar, "Bu Sefil mi Paris’li:)))) Bu Torpille Girdiği Galatasaray Lisesini Bile Bitirememiş NADİR ZAVALLILARDANDIR:))" ifadelerini kullandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı izlemeye giden gazetecilere Fatih Altaylı'nın mihmandarlık yapması tartışmalara neden oldu. 

Paris'te oyunları izleyenler arasında yer alan Özlem Gürses'in paylaştığı video polemiğin fitilini ateşledi.

Gürses'in "Bütün zerafetiyle Sayın Fatih Altaylı, mösyö olarak Paris'te bize mihmandarlık yapıyor" sözleri dikkat çekti.

Söz konusu videoyu X platformundaki hesabından paylaşan Muhtar, Altaylı için "Bu Sefil mi Paris’li:)))) Bu Torpille Girdiği Galatasaray Lisesini Bile Bitirememiş NADİR ZAVALLILARDANDIR:))) Fransızca da Bilmez:)))) Les Miserables:))))" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tahir Büyükakın, Erdoğan'ı hedef alan İsrailli bakana böyle seslendi: Ey köpek!
Tahir Büyükakın, Erdoğan'ı hedef alan İsrailli bakana böyle seslendi: Ey köpek!
Yeni parti kuruluyor 40 milletvekili katılıyor Sinan Burhan bomba kulis aktardı
Yeni parti kuruluyor 40 milletvekili katılıyor Sinan Burhan bomba kulis aktardı
Görüntüler tepki çekmişti Ali Yerlikaya 'affetmeyeceğiz' diyerek paylaştı
Görüntüler tepki çekmişti Ali Yerlikaya 'affetmeyeceğiz' diyerek paylaştı
Hakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüştü
Hakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüştü
Fuat Uğur ve Barış Yarkadaş canlı yayında birbirine girdi!
Fuat Uğur ve Barış Yarkadaş canlı yayında birbirine girdi!
TBMM'de 'Mavi Vatan' gerilimi! Hulusi Akar çılgına döndü
TBMM'de 'Mavi Vatan' gerilimi! Hulusi Akar çılgına döndü
İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyine 20 roketle saldırı
İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyine 20 roketle saldırı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Namık Tan'ın "Mavi Vatan" açıklamasına tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Namık Tan'ın "Mavi Vatan" açıklamasına tepki
AK Partili Yenişehirlioğlu, konuşmasında 'Sahipsiz köpekler' sözleriyle muhalefet sıralarını gösterdi
AK Partili Yenişehirlioğlu, konuşmasında 'Sahipsiz köpekler' sözleriyle muhalefet sıralarını gösterdi
DEM Partili Sevilay Çelenk LGBT'yi eleştirenleri eleştirdi
DEM Partili Sevilay Çelenk LGBT'yi eleştirenleri eleştirdi
Zeydan Karalar, SGK borcunu böyle savundu: Kimse ödemiyor!
Zeydan Karalar, SGK borcunu böyle savundu: Kimse ödemiyor!
DEM Parti şimdi de LGBT'yi savundu! Skandal sözler!
DEM Parti şimdi de LGBT'yi savundu! Skandal sözler!