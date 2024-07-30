Reha Muhtar'dan Paris'te mihmandarlığına soyunan Fatih Altaylı'ya: Bu sefil mi Paris'li

Gazeteci Reha Muhtar, 2024 Paris Olimpiyatları'nı izlemeye giden bir grup gazeteciye mihmandarlık yaptığını söyleyen Fatih Altaylı'yı eleştirdi. Muhtar, "Bu Sefil mi Paris’li:)))) Bu Torpille Girdiği Galatasaray Lisesini Bile Bitirememiş NADİR ZAVALLILARDANDIR:))" ifadelerini kullandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı izlemeye giden gazetecilere Fatih Altaylı'nın mihmandarlık yapması tartışmalara neden oldu.

Paris'te oyunları izleyenler arasında yer alan Özlem Gürses'in paylaştığı video polemiğin fitilini ateşledi.

Gürses'in "Bütün zerafetiyle Sayın Fatih Altaylı, mösyö olarak Paris'te bize mihmandarlık yapıyor" sözleri dikkat çekti.

Söz konusu videoyu X platformundaki hesabından paylaşan Muhtar, Altaylı için "Bu Sefil mi Paris’li:)))) Bu Torpille Girdiği Galatasaray Lisesini Bile Bitirememiş NADİR ZAVALLILARDANDIR:))) Fransızca da Bilmez:)))) Les Miserables:))))" ifadelerini kullandı.