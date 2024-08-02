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Kontrolden çıkan servis aracı şarampole devrildi! 9 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkarak şarampole devrilen servis aracındaki 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ü hastaneye kaldırılırken, 5'ine olay yerinde müdahale edildi ve trafik akışı jandarma tarafından kontrollü olarak sağlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkarak şarampole devrilen servis aracındaki 9 kişi yaralandı.

Arnavutköy Yassıören Köyü mevkisinde ilerleyen Murtaza Yıldırım idaresindeki 34 LON 661 plakalı servis aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

Kazada, İstanbul Havalimanı çalışanlarını taşıdığı öğrenilen araçtaki şoförle birlikte 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma güvenlik önlemi alırken, yaralılardan 4'ü hastaneye kaldırıldı, 5'ine ise ambulanslarda müdahale edildi.

Şarampole devrilen araç için çalışma başlatıldı.

Bölgedeki trafik akışı, jandarma ekiplerince kontrollü şekilde sağlanıyor.

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