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Beyoğlu'nda hesap kavgası, güvenlik kamerasına yansıdı

Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında hesaba yüksek geldiği iddiasıyla itiraz eden 3 kadın müşteri ile işletme görevlileri arasında çıkan kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Cihangir Mahallesi'nde 3 Haziran'da eğlenmek için bir mekana giden A.İ.K, H.E. ve Y.T. ile işletme çalışanları arasında, yüksek geldiği iddia edilen hesap nedeniyle tartışma çıktı.

Mekanın koridoruna da taşan tartışma, burada kavgaya dönüştü. İşletme ortaklarından biri ile diğer çalışanların araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

Olayla ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 31 Temmuz gecesi Karaköy Polis Merkezine başvuran üç kadın, kendilerini darbettiğini öne sürdükleri iş yeri ortaklarından V.T. ile çalışan M.M.D'den şikayetçi oldu.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, taraflar arasında başlayan tartışma ve kavga anı yer alıyor.

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