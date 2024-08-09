Çin'de kargo gemisinde çok şiddetli patlama! O anlar kamerada
Çin'in Cıciang eyaletinde bulunan Ningbo-Zhoushan Limanı'ndaki bir yük gemisinde patlama meydana geldi.
Yerel medyadaki haberlere göre, Çin'in doğusundaki Cıciang'da bulunan Ningbo-Zhoushan Limanı'ndaki yük gemisinde patlama oldu.
Gemide yangın çıktığını kaydeden yetkililer, olayda can kaybı ya da yaralanan olmadığını belirtti.
Yetkililer, yangının gemideki bir konteynerin patlaması sonucu çıktığının tahmin edildiğini söyledi.
Patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor.