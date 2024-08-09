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Enver Aysever 'böyle kepazelik görmedim' deyip Ersin Düzen'e yüklendi: Mesleği bırakması gerekir!

Nevşin Mengü'nün milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol ile yaptığı söyleşiden Mengü çıkartılarak yerine Ersin Düzen'in görüntüleri konuldu. Youtube'a yüklenen video skandalın ortaya çıkmasıyla yayından kaldırıldı. Gazeteci Enver Aysever, Ersin Düzen'in bu olaydan sonra mesleği bırakması gerektiğini savundu.

2023 yılının Aralık ayında "Nevşin Mengü ile Nirvana" programı için milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol ile yapılan söyleşiden Mengü'nün görüntüleri kaldırıldı. Mengü'nün görüntülerinin yerine ise Ersin Düzen konuldu. 343 Digitale Youtube kanalı, röportajı Ersin Düzen yapmış gibi servis etti. Ersin Düzen'in kamera karşısına geçerek yanında Naz Aydemir Akyol varmış gibi rol yapması ve Mengü'nün sorduğu soruların aynısını boşluğa sorması pes dedirtti.

Konuya ilişkin Naz Aydemir Akyol, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda “Aralık ayında Nevşin Mengü ile "Nevşin ile Nirvana" programı için yapılan röportajımın, başka bir kanal için hazırlanarak sonradan başka bir sunucunun montajlanmasıyla, yapıldığı tarihten 8 ay sonra yayınlanmasına bir anlam veremedim. Bilginize sunarım” ifadelerini kullandı.

Paylaşımın ardından 343 Digitale Youtube kanalı, Ersin Düzen’in görüntülerinin yer aldığı programın sosyal medya paylaşımlarını kaldırdı. Program daha sonra Youtube kanalından da kaldırıldı.

Gazeteci Enver Aysever, kendine ait YouTube kanalından yayınladığı, "Ersin Düzen'in bu görüntülerden sonra mesleği bırakması gerekir!" başlıklı videoda Ersin Düzen'e yüklendi.

Aysever, "Dünyadaki en büyük hırsızlık emek hırsızlığıdır. Hele de yaratıcı bir emek olduğu zaman 2 kere, 3 kere, 5 kere hırsızlıktır. Ersin Düzen gibi deneyimli bir spor gazetecesinin böyle bir rezaletin için olması ayıp. Ben hayatımda böyle bir kepazelik görmedim kendi adıma. Dünyanın başka bir yerinde olsa hemen mesleği bırakması gerekir o kişinin. Ersin'in mesleği bırakmaya niyeti var mı bilmiyorum. Ama bir süre güvenilirliğini yitirdiğini düşünmesi gerekir." dedi.

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