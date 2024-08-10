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POLİTİKA

Gürsel Tekin'den CHP'deki after party eğlencesine tepki: CHP geleneklerinden koptu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'un tanıtımı" adı altında Paris'te düzenlediği etkinlik CHP'nin 'after party'sine dönüştü. Eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bu etkinliğe tepki göstererek, "CHP geleneklerinden koptu, bunlar geleneklere uygun değil.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de"İstanbul'un tanıtımı" adı altında Paris'te düzenlediği etkinlikle adından söz ettirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'li Belediye başkanları ve ailelerinin de katıldığı partiye katılanlara beyaz şarap ve rakı servis edildi.

Parti için yemekleri hazırlayacak şef bile özel olarak tutuldu. Fransa'da yaşayan ve İstanbul mutfağından Türk şef Ecem Karakuş İBB'nin organizasyonu için özel bir menü hazırladı.

17 ilçe belediye başkanı da eğlendi

İmamoğlu tarafından düzenlenen partiye CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve çok sayıda CHP'li ilçe belediye başkanı ve eşlerinin de katıldığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre İstanbul'un 17 ilçe belediye başkanı partide yer alarak eğlendi.

İstanbul Evi'nin haftalık kirası 9 milyon lira

İstanbul Evi'ne ilişkin eleştirilere yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, "Paris’teki İstanbul Evi ile ilgili kamuoyuna yansıyan bilgiler doğru değildir" dedi. Binanın fiyatının günlük 10 milyon değil, haftalık yaklaşık 9 milyon TL olduğunu söyledi.

Görüntülere tepki gecikmedi. ski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Habertürk'te katıldığı programda etkinliğe tepki gösterdi.

Tekin, "2019 yılında benzer olayları eleştirdiğim için 7 yıl CHP içinde mülteci kaldım. Kimse bunun harcamaları ile meşgul değil. Ama görüntüler o kadar rahatsız edici ki. Siyasetçilerin ordaki görüntüleri rahatsız edici. CHP Atatürk demektir İnönü demektir, Ecevit demektir Baykal demektir hiçbirinin böyle bir görüntüsü yok. CHP geleneklerinden koptu, bunlar geleneklere uygun değil.” dedi. 

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