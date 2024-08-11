BIST 9.907
DOLAR 33,49
EURO 36,62
ALTIN 2.618,26
GÜNCEL

Bakan Kurum'dan sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'un yenilenen çehresine ilişkin paylaşım:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 Ağustos 2021'de sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ayağa kaldırdıklarını, evleri, dükkanları, caddeleri yeniden inşa ettiklerini belirtti.

Bozkurt'un son halinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Kurum, yaşanan büyük felakette bütün ilçenin tahrip olduğunu hatırlattı.

Kurum, o gün Bozkurtlu vatandaşlara, "Sizi yalnız bırakmayacağız, bize güvenin" dediklerini anımsatarak, "Sözümüzü tuttuk. Bozkurt'u ayağa kaldırdık. Evleri, dükkanları, caddeleri yeniden inşa ettik. Allah milletimize bu felaketleri bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle 5 etapta yürütülen çalışmalar sonucunda, bölgede yatay ve yöresel mimariye uygun konutlar inşa edildiği kaydedildi.

Kastamonu genelinde 934 konut, 127 dükkan ve 40 köy evinin yapımının tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiği aktarılan açıklamada, bir millet bahçesinin de kente kazandırıldığı bildirildi.

Bartın ve Sinop da ayağa kaldırıldı

Konutlardan 649'unun afetten en çok etkilenen Bozkurt ilçesinde yapıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, ilçede 52 iş yeri, sanayi sitesi, dükkanlar, meydan, pazar yeri ve millet kıraathanesinin yeniden inşa edildiği belirtildi.

Açıklamada, Bartın'da hasar gören yerlerin yeniden ayağa kaldırıldığı, Sinop'un Ayancık ilçesinde selden etkilenen bölgelerde güvenli konutlar ve bir sanayi sitesi kurulduğu ifade edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Eşini sokak ortasında öldürdü
Eşini sokak ortasında öldürdü
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: Bize partizan diyecek son kişi kendisidir
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: Bize partizan diyecek son kişi kendisidir
Murat Kurum'dan Paris'te parti veren İBB'ye tepki: Paris'e gelince var ama SGK borcuna gelince yok
Murat Kurum'dan Paris'te parti veren İBB'ye tepki: Paris'e gelince var ama SGK borcuna gelince yok
Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan uçak düştü kurtulan olmadı uçağın düşme anı böyle görüntülendi
Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan uçak düştü kurtulan olmadı uçağın düşme anı böyle görüntülendi
Gürsel Tekin'den CHP'deki after party eğlencesine tepki: CHP geleneklerinden koptu
Gürsel Tekin'den CHP'deki after party eğlencesine tepki: CHP geleneklerinden koptu
Türkiye'de ne kadar Suriyeli var?
Türkiye'de ne kadar Suriyeli var?
Domatesleri çöpe döken işletmeye 123 bin lira ceza uygulanacak
Domatesleri çöpe döken işletmeye 123 bin lira ceza uygulanacak
Çin'de kargo gemisinde çok şiddetli patlama! O anlar kamerada
Çin'de kargo gemisinde çok şiddetli patlama! O anlar kamerada
Enver Aysever 'böyle kepazelik görmedim' deyip Ersin Düzen'e yüklendi: Mesleği bırakması gerekir!
Enver Aysever 'böyle kepazelik görmedim' deyip Ersin Düzen'e yüklendi: Mesleği bırakması gerekir!
Ersan Şen, 'sen hakikaten cahilsin' dedi Hacı Yakışıklı canlı yayında çıldırdı o anlar kamerada
Ersan Şen, 'sen hakikaten cahilsin' dedi Hacı Yakışıklı canlı yayında çıldırdı o anlar kamerada
Togg'da heyecan verici gelişme! T10F modeli için mühendislik testleri başladı, ön sipariş tarihi belli oldu
Togg'da heyecan verici gelişme! T10F modeli için mühendislik testleri başladı, ön sipariş tarihi belli oldu
İsrail televizyonunda İsrail askerinin tecavüz etmesi savunuldu: Hak ediyorlar harika bir intikam
İsrail televizyonunda İsrail askerinin tecavüz etmesi savunuldu: Hak ediyorlar harika bir intikam