Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: Bize partizan diyecek son kişi kendisidir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu partizanlıkla suçlayarak samimi olması gerektiğini ve işe odaklanması gerektiğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kendisi partizanlıkla itham eden İBB Başkanın Ekrem İmamoğlu’na cevap verdi:

“Bize partizan diyecek son kişi kendisidir. Samimi olsun. Daha bugün konuştuk. Kendilerine tavsiyemiz bir an önce işe odaklanmasıdır.” dedi.