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Beşiktaş'ta devrilen otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı: Kaza anı kamerada

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Beşiktaş'ta bir otomobil gece park halindeki araçlara ve yol kenarında yürüyen kadına çarptı. Kaza anı kameralara yansıdı.

Abbasağa Mahallesi Fulya Deresi Sokak'ta gece hızla ilerleyen 34 DOK 427 plakalı otomobil, park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra takla attı.

Savrulan araç, park halindeki 3 otomobil ve 1 motosiklet ile yol kenarında yürüyen Dila K'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Dila K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görgü şahitlerinin iddiasına göre sürücü kaçtı, araçta bulunan Furkan P. ise olay yerinde kaldı.

Polis ekipleri Furkan P'yi gözaltına alarak, Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine götürdü. Devrilen araç ise çekiciyle kaldırıldı.

Öte yandan, kaza çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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