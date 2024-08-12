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Manisa'da cani adam 3 yavru kediyi öldürdü, gözaltına alındı! Vahşet anları kamerada

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 3 kedi yavrusunu fırça sapıyla öldüren kişi gözaltına alındı.

Sağlık Mahallesi'nde, 55 yaşındaki M.Ş'nin, zemin kattaki dairesinin bahçeye bakan bölümünde bulunan yavru kedileri fırça sapıyla vurarak öldürdüğünü gören apartman sakinleri, durumu cep telefonu kamerasıyla kayda alıp polise ihbarda bulundu.

Adrese giden ekipler, 3 kedi yavrusunun öldüğünü belirledi, M.Ş'yi gözaltına aldı.

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