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Kassam Tugayları video yayımladı! Yahya Sinvar'ın suikast listesinin başında bakın kim var

Hamas'ın yeni siyasi lideri ve Gazze'deki direniş güçlerinin başındaki isim olan Yahya El-Sinvar, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılardaki rolü nedeniyle Ben Gvir'i El Kassam Tugayları'nın suikast listesine aldı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın başına İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastın ardından Yahya Sinvar getirilmişti. Sinvar'ın, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip 40 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail'e karşı hamleleri merak edilirken internete düşen bir video büyük ses getirdi.

Yahya Sinvar komutasındaki İzzeddin el-Kassam Tugayları, suikast listesinin ilk sırasına İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i koydu.

Hamas tarafından servis edilen videoda, savaşçıların Ben-Gvir'in fotoğrafını açtıkları ve yanına bir tabanca yerleştirerek ilk hedefin o olduğu mesajını verdikleri görülüyor.

Ben Gvir ise Gazze'nin kalıcı olarak işgal edilmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bu sabah Hamas kanalları yine beni öldürmeye çağıran bir video yayınladı. Onlardan korkmuyorum - Hamas tamamen teslim olana kadar vurulmaya devam etmeli kaçırılanların tümü evlerine dönene kadar insani yardım ve yakıt aktarımı durdurulmalı. Göçü teşvik edin ve Gazze Şeridi'ndeki toprakları kalıcı olarak elimizde tutmak için işgal edin. Bu bizim elimizde!''

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