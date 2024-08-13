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POLİTİKA

Ahmet Davutoğlu AK Parti'ye geçiyor mu? Çok konuşulan Nedim Yamalı'dan açıklama

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, "Ahmet Davutoğlu Bey ile AK Parti'ye geçerim. Ahmet Davutoğlu geçmez ise geçmem. Biz parti olarak komple geçeriz.” iddiasıyla ilgili gazeteci Sinan Burhan'a konuştu. Yamalı, "Ahmet Davutoğlu ne karar verir bilmiyorum. O kendi kararıdır. Ben geçebilirim, Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşürüm." dedi.

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, Muhalefet partilerinden 7 milletvekilin AK Parti'ye geçeceği iddiasına yönelik Sinan Burhan'a özel açıklamalarda bulundu.

tv100'de yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında Sinan Burhan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ben Nedim Yamalı ile telefonla görüştüm. Kendisiyle çok eski hukukumuz var. Bütün gazete, televizyonlarda Nedim Yamalı Beyin “Ahmet Davutoğlu Bey ile geçerim. Ahmet Davutoğlu geçmez ise geçmem. Biz parti olarak komple geçeriz.” ifadesi olduğu iddia edildi. Böyle bir ifadeniz var mı diye sordum.

"BEN GEÇEBİLİRİM"

Dedi ki 'Külliyen yalandır. Ahmet Davutoğlu geçmezse ben geçmem demedim. Bu haberin içeriği doğru fakat başlığı çarpıtılmış. Doğrusu şu diyor ki; Ülkenin zor günlerinde bir arada olmamız gerekir. Partilerin bir arada olması gerekir. Ben Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı seviyorum kendisini takdir ediyorum, destekliyorum. Ahmet Davutoğlu ne karar verir bilmiyorum. O kendi kararıdır. Ben geçebilirim, Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşürüm."

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