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POLİTİKA

Barış Yarkadaş'tan CHP kulisi! O isim CHP Genel Başkan adayı olmak istiyor

Eski CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, CHP kulisi paylaştı. Yarkadaş, Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in CHP Genel Başkan adayı olmak istediğini iddia etti.

Tv100'de Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programında Barış Yarkadaş CHP'ye yönelik çarpıcı kulis bilgisini paylaştı.

Barış Yarkadaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Şu an CHP kulislerinde konuşulan şey Tunç Soyer’in önümüzdeki süreçte CHP Genel Başkanlığı için çalışma yürüteceği yönünde. Tunç Soyer önümüzdeki günlerde Kemal Bey ile Ankara'da bir araya gelecek. Ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir randevu isteyerek İmamoğlu ile de görüşüp destek arayacak."

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