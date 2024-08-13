ABD ve İsrail'den Türkiye'ye YPG ile büyük saldırı planı ABD'li albay açıkladı

ABD'li emekli albay Douglas Macgregor, ABD ve İsrail’in Türkiye’ye saldırması için Suriye’deki terörist PKK/YPG’lileri hazırladığını söyledi. Macgregor, "Bunu geçmişte de yaptık ama bu sefer iş çok ciddi. İsrail'in de parçası olduğu büyük bir savaşa doğru gidiyoruz." dedi.

ABD'li emekli albay Douglas Macgregor'dan tepki çeken açıklamalar.

Gazze'yi kana bulayan İsrail'in Lübnan'a olası kara harekatı gündemdeki yerini korurken, Suriye ve Türkiye ile ilgili yeni bir krizin ayak seslerini ABD'li askeri uzman duyurdu.

"İsrail'in de parçası olduğu büyük bir savaşa doğru gidiyoruz"

ABD'de bir televizyon kanalına konuşan Macgregor, şunları söyledi:

"Bizi izleyenlere İsrail ve Amerika ile ilgili bilmeleri gereken bir şeyi de buradan haber edeyim. Türkiye'ye saldırmaları için Suriye'de güçlerimizi hazırlıyoruz şu anda. Kimleri mi kastediyorum. PKK, Halkın Mücahitleri Örgütü ve diğer bazı örgütleri Türkiye'ye saldırmaları için teşvik ediyor, silahlandırıyoruz. Türkler de bunun farkındalar ve çok rahatsızlar. Bunu geçmişte de yaptık ama bu sefer iş çok ciddi. İsrail'in de parçası olduğu büyük bir savaşa doğru gidiyoruz. Amerika zaten bunun bir parçası."