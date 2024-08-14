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Şaban Sevinç ile Sevilay Yılman arasında canlı yayında 'lakap' atışması

Gazeteci Sevilay Yılman ile Şaban Sevinç arasında Ekol TV'deki programda 'lakap' atışması yaşandı. Yılman, Sevinç'ten lakabını söylemek için önce izin aldı ardından "Saraçhane bülbülü diyorlar Şaban'a" deyip güldü. Şaban Sevinç ise Yılman'a, "Sana da çalışma ofisi bülbülü mü diyorlar" diyerek karşılık verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Ekol TV'deki Kritik Gündem canlı yayınında dikkat çeken anlar yaşandı. Sevilay Yılman, gazeteci Şaban Sevinç'e "Lakabını söyleyebilir miyim Şaban, kızmazsın değil mi?" diye sordu, Sevinç ise "Yoo niye kızayım" deyince Yılman "Saraçhane bülbülü diyorlar Şaban'a" dedi.

Bunun üzerine Sevinç de "Sana da şey mi diyorlar, çalışma ofisi bülbülü mü diyorlar" şeklinde yanıt verdi. Yılman "Hangi çalışma ofisi?" diye sorunca, Sevinç "Kaç tane çalışma ofisi var?" cevabını verdi. Yılman ise "Bir tane cumhurbaşkanlığı vardır, başka var mı?" dedi. Sevinç ise "Çalışma ofisi diyorum, çalışma ofisi" sözleriyle yanıt verdi.

Yılman da "Yok, bize de dediler de kızma şimdi yani. Nasıl olsa yazılıyor çiziliyor, ben de söyleyeyim dedim" şeklinde konuştu. Ardından Sevinç "Sen de çalışma ofisi bülbülü müsün maşallah?" dedi.

Bunun üzerine Yılman "Peki ben çalışma ofisi bülbülü olayım, sen de Saraçhane bülbülü ol" deyince Sevinç "Yok ben Saraçhane bülbülü değilim, gazeteciyim." ifadelerini kullandı.

Yılman ise "Bundan sonra sana bülbül Şaban derim, bak beni sinirlendirme Şaban" şeklinde konuştu.

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