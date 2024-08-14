AK Partili Rumeysa Kadak duygulandırdı: Bence bizim hikayemiz

AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak, AK Parti'nin 23. kuruluş yıldönümü programında konuştu. Kadak, "Bence bizim hikayemiz ne kadar çalışkan olursan ol, 'Ankara'da dayın tanıdığın olmazsa bir yere gelemezsin' denilen genç kızların milletvekili olabilmesi hikayesi" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak Türk siyasi hayatına giren AK Parti, siyaset sahnesinde 23 yılı geride bıraktı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasette halkın çocuklarına yer vermesinin inanılmaz bir hikaye olduğunu belirten Kadak, genç yaşta nasıl milletvekili olduğunu anlattı.

Kadak, "Bizim hikayemiz muhtar bile olamaz diyenlere rağmen cumhurbaşkanı olanların hikayesi. Bence bizim hikayemiz ne kadar çalışkan olursan ol, 'Ankara'da dayın tanıdığın olmazsa bir yere gelemezsin' denilen genç kızların milletvekili olabilmesi hikayesi" dedi.