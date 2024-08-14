Göcek'teki yazlıkların aidatı 37 bin lira! 2+1'lerin satış fiyatı 'yok artık' dedirtti

Muğla Göcek'te 2+1 yazlıkların 70 milyon TL'ye satıldığı su kanallı site sosyal medyada gündem oldu.

Muğla Göcek'te içinde su kanalı olan lüks bir sitede kaydedilen görüntüler hayranlık uyandırdı. İçinden teknelerin geçtiği site sosyal medyada gündem oldu.

Su kıyısında bulunan 2+1 yazlıkların 70 milyon TL'ye satıldığı sitenin aidatı ise 37 bin lirayı buluyor. Fiyatlar herkesi şaşkına çevirirken, su kanallı sitede çekilen videoya çok sayıda kullanıcı yorum yaptı.