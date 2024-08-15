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Kılıçdaroğlu'nun Altaylı sözleri sonrası Levent Kırca Fatih Altaylı tartışması yeniden gündem oldu

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Fatih Altaylı’ya verdiği yanıtta kullandığı “Rahmetli Levent Kırca'yı saygıyla ve özlemle anıyorum” sözleri sonrası Altaylı'nın "yalakayım" dediği 11 yıl önceki görüntüler yeniden gündem oldu.

Fatih Altaylı'nın Kılıçdaroğlu hakkında "AK Parti'nin adamı vatan haini" iddiasına Kılıçdaroğlu'nun verdiği sert yanıt, konuşulmaya devam ediyor.

X platformundan açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Altaylı için "Merkepler Adam Olur, Sen Adam Olmazsın. Güç, Fetö terör örgütündeyken her organizasyonlarına koşup yalakalık yapan Kepaze. Doğan Grubunda çalışırken Ciner'e küfür eden, Ciner daha çok para verince oraya geçen, patronların Satılık elemanı. İnsan Hakları Derneği Başkanı bir Hanım için; "Gördüğüm yerde cinsel tacizde bulunmazsam namerdim" diyen Namert Kadın Düşmanı." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun “Rahmetli Levent Kırca'yı saygıyla ve özlemle anıyorum” sözleri sonrası yıllar önce Altaylı'nın Levent Kırca ile Habertürk'teki tartışması sosyal medyada yeniden gündem oldu. Programda Kırca ile tartışan Altaylı, "yalakayım" diyor.  

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