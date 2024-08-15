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EKONOMİ

Zafer Şahin Mert Başaran'ın videosunu paylaştı fırsatçılara isyan etti

Ekonomist Mert Başaran, asgari ücretin, doların, enerjinin aylardır artmadığı ortamda fiyatların yüzde 50 arttığına dikkat çekerek, "Birileri acayip zenginleşiyor. Şu an fakirleşen tek sınıf orta sınıf" dedi.

Maliyetlerin aylardır sabit kaldığı son dönemde fiyatlar, yine yukarı yönlü hareket ediyor.

Fahiş fiyatlar tam gaz devam ederken, fırsatçılar nedeniyle sabit gelirli vatandaşlar mağdur olmaya devam ediyor.

Bu duruma değinen ekonomist Mert Başaran, " Eğer siz kendi işinizi yapabiliyorsanız enflasyonu yansıtabiliyorsunuz. Ama enflasyonu yansıtamayacak olan tek kim maaşlı çalışanlar. Onlar mecburlar" dedi.

"Bu fırsatçılık, bu aşırı kar etme hırsı engellenmek zorunda"
Başaran'ın sözlerinin yer aldığı videoyu X platformundaki hesabında paylaşan yazar Zafer Şahin, "İçi boş siyasi tartışmaları boşverin.. Türkiye’nin an itibariyle çözmesi gereken meselesi aşağıda konuşulan konu… Asgari ücretin, doların, enerjinin aylardır artmadığı bir ülkede nasıl olur da ekmeğin, peynirin, yoğurdun ve birçok ürünün fiyatı sürekli artar? Bu fırsatçılık, bu aşırı kar etme hırsı engellenmek zorunda." ifadelerini kullandı.

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