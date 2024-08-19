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DÜNYA

İsrail askerleri un çuvalı taşıyan atı böyle infaz etti görüntüler isyan ettirdi

İsrail ordusu Gazze'de yaşayan tüm canlıları hedef alıyor. İsrail askerlerinin Gazze'de sivillere un çuvalı taşıyan atı infaz etmesi büyük tepki çekti.

İsrail askerlerinin Gazze'deki katliamlarına yenileri ekleniyor. Onbinlerce insanın öldürüldüğü Gazze'de hayvanlar da acımasızlığın kurbanı oluyor.

Sivillere un çuvalı taşıyan atın vurulma anı sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler İsrail'in gözü dönmüşlüğünü ve zalimliğini gözler önüne serdi. 

Filistin ve BM verilerine göre, İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında kasıtlı olarak Gazze'deki hastaneleri, okulları, konutları, altyapıyı ve sağlık sistemini hedef aldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 5 Filistinli öldü, 92 bin 401 kişi yaralandı.

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