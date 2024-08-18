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BİLİM - TEKNOLOJİ

Seyir füzesi 'Kara Atmaca' en uzun menzilli uçuşunu yaptı tam isabetle böyle vurdu

Roketsan tarafından geliştirilen karadan karaya seyir füzesi silah sitemi Atmaca UM (Kara Atmaca), atışlı test çalışmalarında hedefini tam isabet vurarak, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi.

Şirket, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

"Kara Atmaca uzun menzil uçtu." ifadesine yer verilen paylaşımda, "Atmaca UM, atışlı test faaliyetinde hedefini tam isabet vurarak, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulunuldu.

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