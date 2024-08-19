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Çakarlı lüks araç gündem oldu videoyu sildi açıklaması da olay oldu

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, çakarlı lüks araçla çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı, tepkilerin ardından ise sildi. Yaptığı paylaşım hakkında açıklama yapan Gürban, çakarlı araçlarla çocukları gezdirdiğini iddia ederek; "Çakarlı araçla uyuşturucu partisi yapılsa sorun yok Çakarlı araçla gariban Anadolu çocukları gezerse sorun var. Kuduruyorlar kudurun o zaman" dedi. 

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepkilerin odağı haline geldi. Gürban, çakarlı lüks araçlarla çektiği videoyu, tepkiler gelince hemen sildi.

Gürban, çakarlı araçla çocukları gezdirdiğini öne sürerek şu paylaşımı yaptı:

"Çakarlı araçla terörist taşınsa sorun yok. Çakarlı araçla başka parti çocukları gezse sorun yok. Çakarlı araçla uyuşturucu partisi yapılsa sorun yok Çakarlı araçla gariban Anadolu çocukları gezerse sorun var kuduruyorlar. Kudurun o zaman ! Daha çok kuduracaksınız, bu memleket gariban Anadolu çocuklarının... Bu garibanların çocukları ben var oldukça; eğlenceye de gidecek, en güzel yemekleri de yiyecek, en güzel elbiseleri de giyecek, sinemaya da gidecek, en güzel okullara da gidecek Çatlayın patlayın sizi burjuvalar sizi!"

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