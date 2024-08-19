BIST 9.878
DOLAR 33,74
EURO 37,28
ALTIN 2.716,32
GÜNCEL

Bakan Murat Kurum, Hatay'da esnafı ziyaret ettiği anları 'söz verdim' diyerek paylaştı

Çevre şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın felaketini yaşayan Hatay'a giderek burada yürütülen çalışmaları inceledi. Bakan Kurum, Hatay'daki esnafı da ziyaret etti. Bakan Kurum o anları sosyal medya hesabında 'söz verdim' notuyla paylaştı.

Çevre şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunmak üzere, asrın felaketini yaşayan Hatay'a gitti. Hatay'da esnafı ziyaret eden Bakan Kurum karşılaştığı çocuklara da büyük ilgi gösterdi, onlara oyuncak dağıttı. 

Bakan Kurum o anları, "6 Şubat depremlerinde büyük acılar yaşayan, memleket sevdalısı Hataylı kardeşlerime bir kez daha söz verdim: Her zaman burada olacağız! Eskisinden daha güzelini yapacağız. Hep beraber ayağa kalkacağız." notuyla paylaştı.

Bakan Kurum, Hatay'dan yaptığı bir başka paylaşımda ise kentte yürütülen çalışmaları incelediği anlara yer verdi.

Bakan Kurum, bu paylaşımında, "Hatay’ımızı karış karış gezdik, inceledik. Yeniden, daha güçlü bir şekilde ayağa kalkana kadar bize durmak yok!" ifadesini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çakarlı lüks araç gündem oldu videoyu sildi açıklaması da olay oldu
Çakarlı lüks araç gündem oldu videoyu sildi açıklaması da olay oldu
İsrail askerleri un çuvalı taşıyan atı böyle infaz etti görüntüler isyan ettirdi
İsrail askerleri un çuvalı taşıyan atı böyle infaz etti görüntüler isyan ettirdi
Seyir füzesi 'Kara Atmaca' en uzun menzilli uçuşunu yaptı tam isabetle böyle vurdu
Seyir füzesi 'Kara Atmaca' en uzun menzilli uçuşunu yaptı tam isabetle böyle vurdu
Paramotorla sınırı geçen 4 PKK'lı terörist böyle vuruldu Ali Yerlikaya görüntüleri paylaştı
Paramotorla sınırı geçen 4 PKK'lı terörist böyle vuruldu Ali Yerlikaya görüntüleri paylaştı
Malatya'da Bakan Kurum'a sevgi seli
Malatya'da Bakan Kurum'a sevgi seli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Murat Kurum'un telefonundan Malatyalılara seslendi: "Yeni dönemin adımlarını sizlerle birlikte atacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Murat Kurum'un telefonundan Malatyalılara seslendi: "Yeni dönemin adımlarını sizlerle birlikte atacağız"
Kim Milyoner Olmak İster'e Fenerbahçe sorusu damga vurdu! Cevap şaşkına çevirdi
Kim Milyoner Olmak İster'e Fenerbahçe sorusu damga vurdu! Cevap şaşkına çevirdi
Bakan Bayraktar, Gabar Dağı'nda görevli genç mühendislerin hayat hikayelerini paylaştı
Bakan Bayraktar, Gabar Dağı'nda görevli genç mühendislerin hayat hikayelerini paylaştı
Hizbullah dev araçların geçtiği uzun menzilli füze dolu tünellerin görüntülerini paylaştı
Hizbullah dev araçların geçtiği uzun menzilli füze dolu tünellerin görüntülerini paylaştı
Zafer Şahin Mert Başaran'ın videosunu paylaştı fırsatçılara isyan etti
Zafer Şahin Mert Başaran'ın videosunu paylaştı fırsatçılara isyan etti
İlk uzun menzil atış testi görüntülendi 40 kilometre uzaktaki hedefi böyle vurdu
İlk uzun menzil atış testi görüntülendi 40 kilometre uzaktaki hedefi böyle vurdu
Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi: "AKP'ye hizmet eden bir piyon"
Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi: "AKP'ye hizmet eden bir piyon"