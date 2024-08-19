Bakan Murat Kurum, Hatay'da esnafı ziyaret ettiği anları 'söz verdim' diyerek paylaştı

Çevre şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın felaketini yaşayan Hatay'a giderek burada yürütülen çalışmaları inceledi. Bakan Kurum, Hatay'daki esnafı da ziyaret etti. Bakan Kurum o anları sosyal medya hesabında 'söz verdim' notuyla paylaştı.

Çevre şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunmak üzere, asrın felaketini yaşayan Hatay'a gitti. Hatay'da esnafı ziyaret eden Bakan Kurum karşılaştığı çocuklara da büyük ilgi gösterdi, onlara oyuncak dağıttı.

Bakan Kurum o anları, "6 Şubat depremlerinde büyük acılar yaşayan, memleket sevdalısı Hataylı kardeşlerime bir kez daha söz verdim: Her zaman burada olacağız! Eskisinden daha güzelini yapacağız. Hep beraber ayağa kalkacağız." notuyla paylaştı.

Bakan Kurum, Hatay'dan yaptığı bir başka paylaşımda ise kentte yürütülen çalışmaları incelediği anlara yer verdi.

Bakan Kurum, bu paylaşımında, "Hatay’ımızı karış karış gezdik, inceledik. Yeniden, daha güçlü bir şekilde ayağa kalkana kadar bize durmak yok!" ifadesini kullandı.