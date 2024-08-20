Özgür Özel'den ayağından silahla vuruldu iddialarına ilişkin açıklama: İsteyen herkese filmi yollayabilirim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, silahla ayağından vurulduğu iddialarını yalanlayarak "Benim Güven Hastanesi'nde çekilen filmin e-sağlık üzerinden e-devlet’e yüklüdür. İsteyen bakabilir. Devletin elinde olan filmde parmaktaki kırık ortadadır isteyene filmi de atabilirim" dedi.

Ayağı kırılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in silahla vurulduğu iddiası ortaya atıldı. Gazeteci Barış Yarkadaş, Özel'i arayarak iddiaları sordu ve Özel'in açıklamalarını tv100 ekranlarında kamuoyu ile paylaştı:

"Bugün Özgür Özel’i aradım böyle bir şey dolaşıyor ortada bu nedir dedim. Özgür Özel ‘Bu paylaşımı ilk önce sabah saatlerinde FETÖ’cü hesaplar paylaştı, ben bu paylaşımları görünce FETÖ’cülerin peşinden gidenlerin de bunları paylaştığını gördüm. Benim Güven Hastanesi'nde çekilen filmin e-sağlık üzerinden e-devlet’e yüklüdür. İsteyen bakabilir. Devletin elinde olan filmde parmaktaki kırık ortadadır isteyene filmi de atabilirim’ dedi."