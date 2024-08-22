Melih Gökçek'ten İmamoğlu'na çağrı: Hangisini yaptın yalancı açıkla

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 mart yerel seçimlerinden önce verdiği sözleri hatırlatarak "hangisini yaptın yalancı açıkla" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iddialı seçim vaatleri gündem olmaya devam ediyor.

Kamuoyu, emekliye 10 bin lira pazar desteği, her gün Halk Ekmek'ten 1 ekmek desteği, kentsel dönüşüme giren emekliye aylık 9 bin lira kira desteği ve evin maliyetinin yüzde 65'nin karşılanacağı vaatlerinin ne zaman hayata geçirileceğini merak ediyor.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İmamoğlu'nun seçim vaatlerini anlattığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, "hangisini yaptın yalancı açıkla" diyerek tepki gösterdi.