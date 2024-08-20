Müzisyen Suavi'ye konserde protesto: Beykoz'da terörist istemiyoruz

Terörist taziyesine katıldığı iddiasıyla eleştirilen müzisyen Suavi, CHP'li Beykoz Belediyesi’nin verdiği konserde bir grup tarafından protesto edildi. Bozkurt işareti yapan gençler "Beykoz'da Terörist İstemiyoruz" sloganları attı.

İstanbul’un Beykoz ilçesinde ’19 Ağustos Dünya Beykozlular Günü’ vesilesiyle özel bir kutlama gerçekleşti. Beykoz Belediyesi’nin düzenlediğin kutlamada sanatçı Suavi de sahne aldı.

Geçmişte terörist taziyesine gittiği ve terörün siyasi temsilcilerine destek verdiği iddia edilen Suavi, sahnede şarkı söylerken bir grup bozkurt işareti yaparak protestoya başladı.

Suavi, ‘Sen de Başını Alıp Gitme’ şarkısını seslendirirken, grup “Beykoz’da terörist istemiyoruz” sloganı attı.

Suavi konser sonrası X (Twitter) hesabından kısa bir açıklama paylaştı. Suavi’nin paylaşımı şöyle:

Dünya Beykozlular gününde çok keyifli bir sahne, eylenceli bir gece yaşadık. Katkı verenlere, benimle birlikte söyleyenlere ve ev sahipliği yapan Alaattin Köseler başkana ve ekibine içten teşekkürler. Gayrısı ‘teferruat.