Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle...

"Tarihimizi, istikametimizi belirleyen Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde sizlerle beraberiz. Bugün 85 milyon olarak hep beraber şanlı zaferin yıl dönümünü gururla tam 953 yıldır değişmeyen heyecanla kutluyoruz.



Malazgirt, zulme karşı kenetlenmenin zaferidir. Üzerinden geçen 953 yıla kadar Malazgirt ruhu bir iman çağlayanı olarak gürül gürül akıyor. Üstte mavi gök çökmedikçe kıyamete kadar bu ruh gönüllerimizi kuşatmaya devam edecek. Malazgirt bir zaferden öte yurt medeniyet doğuran bir inşa hareketinin de bir başlangıcıdır.

"Malazgirt Türkler ile birlikte tüm Müslümanların zaferidir"

Bu toprakları aşkla dokuduk. Fethettiğimiz her yeri camilerle medreselerle donattık. İstanbul'un Fethi'ne giden sürecin en kritik adımı Malazgirt'le atılmıştır. Malazgirt Türkler ile birlikte tüm Müslümanların zaferidir. Alparslan'ın ordusunda Kürtler Araplar ve diğer kavimlerden Müslümanlar düşmana karşı omuz omuza savaş mübarek kanları bu topraklarda birbirine karışmıştır.

"Davamız mazluma umut olmak kanayan yaralara merhem olmaktır"

Davamız mazluma umut olmak kanayan yaralara merhem olmaktır. Davamız hak ile batılın kıyamete kadar sürecek kavgasında her zaman hakkın yanında durmaktır. Davamız toprağı vatan vatanı aziz kılmaktır. Zaman değişir asırlar değişir ama ruh değişmez. Nesiller değişse de kan aynı kandır karakter aynı karakterdir.

"Bizim yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılı'nadır"

Bizim yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılı'nadır, Malazgirt Zaferi'nin rehberliğinde, aydınlığında bu yolu yürüyeceğiz. Malazgirt'i sadece şanlı tarihimize ait altın halka olarak değil, 2071 Türkiye'sine giden yolda yolumuzu aydınlatan bir fener olarak görmemiz gerekiyor.

"Milletçe zorlukların üstesinden ancak bir olursak geliriz"

Bu iklimi genç yüreklerde ve zihinlerde kökleşen bu tarih şuurunu daha da güçlendireceğiz. Malazgirt Zaferi inancın ve imanın yanı sıra birliğin ve beraberliğin meyvesidir. Milletçe zorlukların üstesinden ancak bir olursak geliriz. Vatanımıza yönelik saldırıları ancak beraber olursak püskürtürüz. Küfrün karanlığını özellikle ancak tek yürek olursak parçalarız. Türk Kürt Arap Sünni Alevi demeden 85 milyon olarka şu nazlı hilalin gölgesinde buluşacağız. Farklılıklarımız üzerinden bizleri ayırmaya çalışanlara geçit vermedik, vermeyeceğiz."

Programda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız da yer aldı.