Bakan Yardımcısı Burak Demiralp paylaştı! "100 bin kurtarıcı" hedefi için çalışmalar sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, "100 bin arama kurtarma personeli yetiştirme" hedefi için çalışmaların azimle sürdüğünü belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğiyle, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın başlattığı "100 Bin Arama Kurtarma Personeli Projesi" kapsamında, teorik ve pratik eğitimlerle geleceğin arama kurtarma personelleri yetiştiriliyor.

Kursiyerlere kırma, delme, kütle çekme, enkazda arama teknikleri, kazazedeyi sedyeyle taşıma teknikleri gibi eğitimler veriliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, kursiyerlerin eğitim görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Demiralp paylaşımında, "Depremde Arama Kurtarma Eğitimimiz Devam Ediyor… @AFADBaskanlik koordinasyonu ile eğitmenlerimiz kursiyerlerimize pratik eğitimlerde her detayı vererek 100 bin kurtarıcı hedefi için çalışmalarını azimle sürdürüyor." ifadesini kullandı.