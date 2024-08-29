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Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazası kamerada

İstanbul Küçükçekmece'de iki metrobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 35 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, metrobüsün altında kalan iki kişiyi çıkardı.

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi yaralandı.  Yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan metrobüslerin camlarının kırıldığı, ön ve iç kısımlarında hasar oluştuğu görüldü.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.  Görüntülerde, Beylikdüzü istikametine giden metrobüsün, karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptıktan sonra kontrolden çıkarak sağ şeritteki bariyerlere çarparak durabildiği görülüyor.

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