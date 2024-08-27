Mesut Özil'in cami temizlediği görüntüler sosyal medyayı salladı
Futbolu bırakan Mesut Özil, kameralardan uzak bir yaşam sürerken vücut geliştirme sporuna yöneldi. Son olarak, Üsküdar'daki Şemsi Ahmet Paşa Camii'nin temizliğine yardım ederken görüntülendi. Özil'in bu görüntüsü sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, futbolu bırakmasının ardından kameralardan uzak bir hayat yaşıyor.
Yıldız futbolcu, son dönemlerde kendini vücut geliştirme sporuna vermişti.
Cami temizlerken görüntülendi
Ünlü futbolcunun yeni görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Mesut Özil, Üsküdar'daki Şemsi Ahmet Paşa Camii'nin temizliğine yardım ederken görüntülendi.