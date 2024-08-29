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GÜNCEL

İstanbul'daki metrobüs kazasının en net görüntüsü ortaya çıktı!

İstanbul Küçükçekmece'de iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 50 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı.

İstanbul'da bu sabah korkunç bir kaza yaşandı. Sefaköy'den Beylikdüzü'ne ilerleyen metrobüs, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Kazaya ilişkin bilirkişi tarafından ön rapor hazırlandı. Raporda, metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle dönüş yapılacağına dair uyarı bulunduğu, metrobüs sürücüsünün yoldaki bu uyarıyı görmediği ve dönmesi gereken noktayı kaçırarak aniden dönüş yapmak istemesi sonucunda kazanın gerçekleştiği belirtildi.

Metrobüslerin çarpıştığı kazanın yeni görüntülerine ulaşıldı. 

Görüntülerde, Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüsün sürücüsünün, yol bakım çalışması için önünde park halindeki beyaz renkli hafif ticari aracı son anda fark ederek direksiyonunu sağa kırması ve karşı şeritten gelen metrobüse çarpması yer alıyor. Kaza nedeniyle savrulan metrobüsün bariyerlere çarparak durması da görüntülerde bulunuyor.

Görüntüde, metrobüsün kendilerine doğru geldiğini gören hafif ticari araçtaki 2 kişinin arabadan inerek kaçması, bu kişilerden birinin metrobüsün altında kalmaktan koşarak kurtulması da yer alıyor.

Öte yandan, kazaya karışan metrobüsün içindeki kamera tarafından kaydedilen görüntüde ise çarpışma sırasında ayaktaki yolcuların bir kısmının savrularak düşmesi ve yaşanan panik bulunuyor.

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