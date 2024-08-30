Deniz kirliliğiyle mücadele devam ediyor! Bakanlığa bağlı ekipler seferber olmuş durumda

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deniz kirliliğine karşı mücadelesini sürdürüyor.

İzmir'de sahile ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı harekete geçirmişti. Duruma hemen el atan Bakanlık, kirlilik kaynağının tespiti ve kirliliğin önüne geçilmesi için çalışmalar başlatmıştı.

Bakanlığa bağlı ekipler, İstanbul ve İzmir dahil birçok noktada deniz kirliliğinin giderilmesi için yoğun mücadele veriyor. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Paylaşımda "Temiz çevre, temiz deniz anlayışıyla Türkiye Çevre Ajansımızın koordinasyonunda İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 9 bölgede deniz kirliliğine karşı performansı sürdürüyoruz. Deniz süpürgelerimizle denizlerimizin yüzeylerini tarıyor, bakımları da atık merkezlerine götürülüp gözlemleniyor." ifadeleri yer aldı.