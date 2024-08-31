Gaffar Yakınca'dan CHP'li isimlere eleştiri: ''DEM ve HDP olunca diliniz tutuluyor''

Gazeteci Gaffar Yakınca, katıldığı yayında CHP'li siyasetçileri topa tuttu. Yakınca, "HDP olunca DEM olunca diliniz tutuluyor. Diyanet olunca Atatürkçü oluyorsunuz. Bu samimi değil." dedi.

"CHP'nin siyasetçilerinde şu hassasiyet yok. Hutbelere, Diyanet'e falan gösterdiğiniz hassasiyeti Sırrı Sakık'a da gösterin. 'Mustafa Kemal'in itleri bile olsanız' dedi. CHP'nin ağzından cümle çıkmadı eleştirmek için." ifadelerini kullanan Yakınca katıldığı yayında şunları kaydetti:

"HDP olunca DEM olunca diliniz tutuluyor. Diyanet olunca Atatürkçü oluyorsunuz. Bu samimi değil. Abdullah Zeydan 'PKK sizi tükürüğüyle boğar' dedi Ekrem İmamoğlu makamında ağırlıyor.

Olacak iş mi... Atatürk ile ilgili samimi olun. Sorun burada. Hutbede de olsun dua ile de anılsın. Ama çifte standart olmaz. CHP neden samimi değil?"