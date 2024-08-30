Sosyal medya trolü Oğuzhan Aydın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ali Yerlikaya'ya çirkin küfürler!

Oğuzhan Atsız, İstanbul'daki çöp sorunu nedeniyle CHP seçmenine küfürlü video paylaşan bir kişiye tepki gösterip bu kişinin tutuklanmaması durumunda AK Parti seçmenine aynı şekilde cevap vereceği tehdidinde bulundu. Atsız, sonrasında X'teki sohbet odasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Yerlikaya'ya ağır küfürler etti.

Sosyal medya platformlarında CHP taraftarlığı ile bilinen Oğuzhan Atsız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki çöp birikintileri sebebiyle CHP seçmenine küfürlü bir video paylaşan kişiye tepki gösterdi. Atsız, yaptığı açıklamada, bu kişinin 24 saat içinde tutuklanmaması halinde AK Parti seçmenine aynı şekilde cevap vereceğini ifade etti.

Atsız, sosyal medya platformu X üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya ağır küfürler etti. Atsız'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.

Bazı kullanıcılar, Atsız'ın bu tavrının kabul edilemez olduğunu belirterek hakkında yasal işlem yapılmasını talep etti.

Atsız'ın aşağılık sözleri sonrası Savcılık soruşturma başlattı.